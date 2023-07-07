Просто Марио

Состав «Зенита» должен пополнить еще один игрок из Бразилии — правда, имеющий российский паспорт. Речь о защитнике Марио Фернандесе, ранее выступавшем десять лет за ЦСКА, игравшем за сборную России. Последний клуб футболиста — бразильский «Интернасьонал». Именно оттуда «Зенит» выкупает Фернандеса. При этом игрок, как сообщали СМИ, должен был вернуться в ЦСКА. Тот факт, что Марио «кинул» клуб, в котором стал легендой, а также неочевидная целесообразность его перехода в «Зенит», делают этот трансфер одним из самых скандальных в истории российского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Марио Фернандес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Футболист Марио Фернандес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Официально о переходе 32-летнего Марио Фернандеса в «Зенит» еще не объявлено. Но этот как раз тот случай, когда дружное молчание официальных лиц означает, что сделка завершена и о ней осталось только объявить. Весь вчерашний день о переходе бразильского игрока в клуб из Петербурга буквально вопили спортивные СМИ и все более разрастающееся блогерское сообщество. К слову, первым о предстоящем трансфере Фернандеса в «Зенит» сообщил известный инсайдер Иван Карпов, автор телеграм-канала «Инсайды от Карпа». Не последовало ни одного опровержения.

Вскоре вскрылись подробности перехода. Марио Фернандес провел в ЦСКА десять сезонов, выиграл в составе армейского клуба три титула чемпиона России, три Суперкубка России, один Кубок России. В июне 2022 года он объявил о приостановке карьеры. Возобновил ее в январе 2023 года, подписав контракт с «Интернасьоналом». Сведения о том, была ли это аренда или контракт Марио с ЦСКА к тому моменту уже был расторгнут, разнятся. Весной прошлого года ФИФА разрешила футболистам, выступающим в России, приостанавливать действующие договора с клубами. Сообщалось, что в Бразилию Фернандеса завели «семейные обстоятельства». Правда, он сыграл за «Насьонал» не так много матчей — всего пять, после чего завершил выступления за этот клуб.

Однако тому, кому понадобился бы игрок, требовалось заплатить за Фернандеса «Интернасьоналу» примерно €350 тысяч в качестве компенсации. Понятно, что для «Зенита» это не деньги. Как и для любого российского клуба. Фернандес вел переговоры о возвращении в ЦСКА. Об этом сообщил президент армейского клуба Евгений Гинер, который слов на ветер не бросает. Но в четверг утром бомбанула новость о том, что Фернандес перейдет в «Зенит». И все потому, что клуб из Петербурга предложил бразильцу лучшие условия по зарплате — €2 млн в год. ЦСКА якобы потянул только €1,5 млн. Этот фактор оказался решающим.

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» скандален по нескольким причинам. Игрок некрасиво поступил по отношению к ЦСКА, который вел с ним переговоры и за который он выступал в течение десяти лет. Еще два года назад легионер в интервью признавался, что переход в любой другой российский клуб, кроме ЦСКА, для него невозможен. «Потому что ЦСКА — это мой дом»,— говорил бразилец.

Не очень понятно, зачем Марио «Зениту». Хотя мы можем не знать всех замыслов главного тренера команды Сергея Семака. Он лучше знает, кто уйдет из «Зенита», кто в нем останется и на какой позиции можно использовать того или иного игрока. Марио Фернандес, играя за ЦСКА и сборную России, выступал на позиции правого крайнего защитника — очень энергозатратной, требующей большого объема физической работы. В последние два года игрок был уже не тот, это признают все. Неслучайно у него не задалась карьера в «Насьонале».

Другое дело, что в «Зените» с приходом Фернандеса бразильцев будет десять. Пусть даже с учетом того, что у троих из них — у Фернандеса, Клаудиньо и Малкома — есть российские паспорта. Однако десять бразильцев (Педро из «Коринтианса» должен подъехать зимой) — это почти целый состав, не считая вратаря. В истории российского футбола был только один случай, когда в составе команды на поле вышли одиннадцать иностранцев. Такой перформанс устроило московское «Динамо» в середине нулевых. Для «Динамо» все это плохо закончилась: команда, напичканная легионерами, стала проигрывать, ее не приняли болельщики. Потом курс развития пришлось менять.

Более поздний пример засилия легионеров в одном клубе — донецкий «Шахтер». Там при тренере Мирче Луческу приобретались в большом количестве игроки из Бразилии. В том числе для успешного выступления в Лиге чемпионов. Сейчас клуб «Шахтер» существует в нескольких вариантах. А «Зенит» не играет в еврокубках по известным причинам.

Сейчас мы видим новый эксперимент — по «образиливанию» команды «Зенит». Интересно, что это происходит при тренере Семаке, который как раз разгребал последствия работы в Петербурге Луческу и Манчини и вывел «Зенит» на лидирующие позиции в российском футболе, выиграв пять чемпионских титулов подряд. При этом состав команды все больше пополнялся игроками из Бразилии, которые вытеснили из нее почти всех россиян. На той же позиции правого защитника, где многие видят Фернандеса, в «Зените» могут играть Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Арсен Адамов.

«Зенит» как одна из версий сборной Бразилии (причем не первая и не вторая, потому что лучшие игроки из этой страны выступают за ведущие европейские клубы) уже не так радушно воспринимается болельщиками. Одно дело, когда в команде всего несколько легионеров, влияющих на качество игры, и совсем другое — когда из них состоит вся команда, представляющая Петербург. С городом, его жителями, традициями местного футбола «Зенит» ассоциируется все меньше. Такое комплектование еще можно было бы понять, если бы команда играла в Лиге чемпионов и старалась повторить в своем развитии «Барселону», «Реал», «Манчестер Сити», которые имеют транснациональный состав. Но в еврокубках Россия сейчас не представлена. И во всех сферах жизни страны, как и в спорте, объявлен курс на импортозамещение.

Кирилл Легков