У софта зависла господдержка

Правительство не согласовало в срок перечень проектов, которые должны получить грантовое и кредитное финансирование в рамках «дорожных карт» импортозамещения зарубежного софта. По данным “Ъ”, перечень должны были представить до конца мая. В Минцифры утверждают, что «особо значимым проектам» деньги все равно выделяются. В основном гранты получают промышленники. Участники рынка считают, что разработчикам общесистемного ПО уже не стоит рассчитывать на поддержку властей и нужно инвестировать в продукты самостоятельно. В результате, считают они, и так отстающее развитие технологий в РФ дополнительно замедлится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минцифры совместно с РФРИТ и фондом «Сколково» до конца мая должны были подготовить перечень проектов для выделения господдержки в рамках реализации «дорожных карт» развития нового общесистемного и индустриального программного обеспечения (НОПО и НИПО), однако они до сих пор не согласованы, рассказали “Ъ” несколько представителей индустриальных центров компетенций.

Центры компетенций разработки (ЦКР, объединяют вендоров софта) и индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) правительство создало летом 2022 года для стимулирования импортозамещения. ЦКР и ИЦК отбирали приоритетные проекты, которые Минцифры включило в «дорожные карты» НОПО и НИПО. В 2022 году профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал, что правительство намерено выделить до 2024 года 37,1 млрд руб. разработчикам отечественных решений.

В декабре господин Чернышенко заявлял, что в «дорожные карты» вошло более 300 проектов, большая часть которых должна быть профинансирована вендорами самостоятельно, а остальные предполагают привлечение кредитных (около 20 млрд руб.) и грантовых (более 23 млрд руб.) средств. В начале лета премьер Михаил Мишустин говорил, что необходима «вторая волна» проектов в рамках ИЦК и ЦКР, на которые будет выделено 11 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июня).

В Минцифры “Ъ” сообщили, что решением президиума правкомиссии по цифровому развитию в октябре 2022 года утверждены 46 особо значимых проектов: «В 2022–2023 годах через РФРИТ и фонд "Сколково" поддержано 26 проектов на общую сумму 18,2 млрд руб.». Финансирование 2023 года «доведено до грантополучателей, уже заключивших соглашения с фондами», утверждают в министерстве.

В РФРИТ добавили, что в 2023 году грантовое финансирование от фонда в размере 4,5 млрд руб. получили шесть «особо значимых проектов». На сайте фонда указано, что были поддержаны проекты «ОДК авиадвигатель» (занимается замещением ПО Siemens NX, Teamcenter и FiberSIM), АвтоВАЗа (внедряет отечественную систему конструкторско-технологической подготовки производства), «Северстали», НПП «Техмаш» и других.

В то же время глава совета директоров «Базальт СПО» и один из руководителей ЦКР Алексей Смирнов подчеркивает, что проекты, которые просили полного или частичного финансирования в рамках центра, «не получили требуемые средства». По мнению господина Смирнова, компаниям стоит «инвестировать самим», несмотря на заявленную премьером «вторую волну» проектов ИЦК и ЦКР.

Об отсутствии финансирования говорит и ведущий научный сотрудник центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб. По его словам, включенный в «дорожную карту» развития мобильной связи, принятую правительством в конце 2022 года, проект «Сколтеха» и НИИРА развития 5GA/6G уже отстает от графика, так как старт работ был запланирован на начало года: «В итоге РФ отстает от общемирового уровня работ по 6G уже более чем на пять лет, притом что ожидаемый объем глобальных инвестиций в НИОКР по этому направлению составит не менее $100 млрд».

Из-за нехватки бюджетных средств Минцифры планировало предоставить проектам в рамках НОПО и НИПО преференции в виде гарантированного спроса на их продукты: заказчики на этапе закупок будут обязаны выбрать то, что финансировалось за счет средств разработчика (см. “Ъ” от 13 декабря 2022 года). Собеседник “Ъ” среди руководителей центров говорит, что компании готовы рассмотреть вариант с инвестициями в обмен на рынок, «однако это регулирование пока не разработано». По мнению источника “Ъ”, при отсутствии государственного финансирования или введения преференций на госзакупках «вторая волна» проектов, объявленная премьером, будет наполнена меньшим числом перспективных решений, а их внедрение затянется.

Тимофей Корнев