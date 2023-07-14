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Коммерсантъ FM
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Каникулы по-итальянски

Какие направления для отдыха в Европе предпочитают россияне

Италия и Франция стали самыми востребованными из европейских стран среди российских туристов. К такому выводу пришли в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip в результате собственного опроса. Кроме того, большим спросом среди государств ЕС пользуются Испания, Германия и Греция. При этом только у пятой части опрошенных россиян есть шенгенская виза.

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

На планы туристов влияет и отсутствие прямого авиасообщения, пояснила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова:

«В европейских странах бывали больше половины респондентов, около 51%. Но сейчас, конечно, такое отдых доступен не всем. И, например, на вопрос о наличии шенгенской визы положительно ответили только 18,7% респондентов. Посетить Европу в этом году успели и того меньше, чуть больше 11% участников опроса.

Большинство туристов — около 70% — ответили, что на их планы, связанные с поездкой в этот регион, повлияли ограничения авиасообщения и отсутствие прямых удобных перелетов.

Самой популярной страной для путешествий, куда хотели бы отправиться клиенты сервиса в 2023 году, оказалась Италия. Ее назвали 20,7% опрошенных. На втором месте Франция —18,6% голосов. А на третьем — Испания, 14,9%. Также часто называли Германию и Грецию».

Легко ли получить визу в Испанию или Италию

Италия традиционно пользуется спросом в летнее время. Францию же чаще выбирают для горнолыжных путешествий, стоимость отдыха здесь на человека начинается от €2 тыс. И в этом году цена точно не уменьшится, рассказал заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко:

«Бронирование туров на горнолыжные курорты Франции уже идет на зимний сезон. Как правило, это дорогие курорты — Куршевель, Мерибель, Валь-д'Изер, Межев.

90% заказов — это пятизвездные отели и шале. По опыту прошлых лет, когда были сняты связанные с COVID-19 ограничения, чек на человека начинался где-то от €2 тыс., включая перелет и проживание. Думаю, что в этом сезоне будет примерно так же.

Какие страны популярны у россиян

Что касается Италии, то перелет обойдется не менее чем в €800 на человека. Можно добираться до курортов, например, через Ереван или Стамбул.

Цены на проживание в течение недели стартуют с €1,5 тыс. Можно найти варианты и дешевле, просто если ты уже заплатил около €1 тыс. за перелет, то выбирать недорогой отель смысла нет. В основном бронируют гостиницы уровня 4-5 "звезд"».

Выбор Италии предпочтительнее еще из-за более быстрого способа получить визу, пояснила основатель и руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр:

«По продажам у нас сейчас лидирует именно эта страна. Дальше — Франция. В топ-пять входят также Греция, Кипр и Хорватия. Это связано с лояльностью визовых центров этих государств к россиянам. В Италии есть большой шанс получить визу.

Вместе с тем при прочих равных туристам из РФ удобно заменять Грецию Бодрумом, Эгейским побережьем. Так, есть прямой перелет в турецкий город, который стоит в среднем 40 тыс. руб.».

Как сообщают туроператоры, летом получить шенгенскую визу сложнее, чем в другое время года. Это связывают с сезоном отпусков, а также с малым количеством рассматриваемых заявлений из-за сокращения штатов европейских посольств и консульств.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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