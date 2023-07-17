Peugeot представил тизер нового поколения кроссовера 3008

Компания Peugeot представила тизер нового поколения кроссовера 3008, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Peugeot Peugeot E-3008

Фото: Peugeot

Судя по изображению, автомобиль получит кузов в форм-факторе купе-кроссовера с ниспадающей крышей. Другой информации о новинке нет, но известно, что она дебютирует в версии с электрической силовой установкой Peugeot E-3008. О том, сохранит ли модель двигатели внутреннего сгорания, не сообщается.

Ранее было заявлено, что модель станет первым автомобилем марки с салоном фирменной архитектуры Panoramic i-Cockpit. Для отделки интерьера Peugeot 3008 будут использованы ткань и алюминий.

Премьера нового поколения кроссовера состоится в сентябре 2023 года, а продажи автомобиля начнутся в 2024 году. Напомним, текущее поколение Peugeot 3008 выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин

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