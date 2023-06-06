Peugeot представил интерьер нового поколения кроссовера 3008

Компания Peugeot представила интерьер нового поколения кроссовера 3008 — модель станет первым автомобилем марки с салоном фирменной архитектуры Panoramic i-Cockpit.

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Особенностью интерьера станут 21-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы. На центральной консоли появится программируемая сенсорная панель i-Toggles, на которую каждый водитель может установить до 10 наиболее востребованных им функций.

Центральный тоннель занят второстепенными органами управления, лотком беспроводной зарядки для смартфона и закрытым боксом для мелочей. Селектор управления коробкой передач вынесен на переднюю панель и расположен справа от руля, рядом с кнопкой запуска двигателя. Сам же руль в новых Peugeot будет оснащаться сенсорными кнопками.

Заявлено, что для отделки интерьера Peugeot 3008 будут использованы ткань и алюминий. Премьера нового поколения кроссовера состоится в сентябре 2023 года, а продажи автомобиля начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

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