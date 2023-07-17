Евро превышал 102 рубля

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 9:22 вырос на 0,79%, достигнув 102 руб./€ впервые с 6 июля. Доллар растет на 0,94%, до 90,91 руб./$. Курс юаня поднялся на 0,34%, до 12,6 руб.

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Российский рубль несколько недель подряд завершал торги ослаблением своих позиций против ведущих мировых валют. Аналитики в конце прошлой недели говорили, что рубль прекратил ослабление и может укрепиться в ближайшее время.

О ситуации с курсом — в материале «Ъ» «Наличествует подорожание токсичных валют».

Лаура Кеффер