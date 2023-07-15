Рубль нашел равновесие

Рубль прекратил ослабление и может укрепиться в ближайшее время. В этом сходятся финансовые аналитики, опрошенные “Ъ FM”. За последние пять дней торгов на Мосбирже курс доллара снизился на 1,19 руб. и к пятнице остановился на отметке 90 руб. До этого российская валюта неизменно завершала неделю ослаблением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поддержать рубль уже в этом месяце может рост цены на нефть. Так считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Похоже, рубль нашел равновесную отметку в районе примерно 90 руб. за доллар. И какое-то время он будет колебаться вблизи этих уровней. Дальнейшее развитие ситуации достаточно сложно прогнозировать. Но мне представляется, что все-таки больше шансов есть для небольшого укрепления рубля.

Этому должно способствовать, во-первых, повышение ключевой ставки Центральным банком. Хотя, возможно, оно будет не такое существенное, чтобы как-то кардинально изменить ситуацию, но определенный позитив внесет. Во-вторых, растет цена на нефть, она уже превысила $80 за баррель, и, возможно, достигнет $85. При этом уровне нефти и таком курсе рубля как сейчас, есть большие сдвиги в сторону более сбалансированного бюджета. И это тоже станет фактором для небольшого укрепления рубля. Поэтому, думаю, мы можем увидеть курс примерно в районе 87 руб. за доллар ближе к концу лета».

С тем, что до конца лета курс доллара может опуститься к отметке 87 руб., согласен и главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. По его мнению, не последнюю роль в этом должны сыграть налоговые выплаты экспортеров:

«Если говорить о прошедшей неделе, стоит заметить, что рублю удалось перейти к восстановлению. Напомню, что на пике доллар стоил порядка 93,8 руб. Соответственно, основным фактором восстановления рубля выступает ситуация в ценах на нефть, где мы опять же на прошедшей неделе увидели восстановление котировок.

На следующей дополнительным фактором поддержки может выступить старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июля. И, соответственно, предложение иностранной валюты с их стороны будет увеличиваться. Это может поддержать волну восстановления рубля. В результате в рамках следующей недели мы ожидаем, что пара доллар-рубль может закрепиться в диапазоне 85-90 руб. и в принципе даже уйти в нижнюю половину. Если же говорить о более продолжительном горизонте, то до конца лета, на наш взгляд, вот этот коридор 85-90 руб., скорее всего, останется актуальным. Да, будут попытки пройти его в ту или иную сторону. Но на самом деле стабилизация у этих уровней сейчас более логична и адекватна тем фундаментальным факторам, которые оказывают влияние на рубль».

Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 21 июля. С середины сентября 2022 года она находится на уровне 7,5%. Большинство экспертов прогнозирует, что регулятор поднимет ставку до 8-8,5% годовых.

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Андрей Загорский