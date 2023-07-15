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Коммерсантъ FM
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Рубль нашел равновесие

Что способствует укреплению национальной валюты

Рубль прекратил ослабление и может укрепиться в ближайшее время. В этом сходятся финансовые аналитики, опрошенные “Ъ FM”. За последние пять дней торгов на Мосбирже курс доллара снизился на 1,19 руб. и к пятнице остановился на отметке 90 руб. До этого российская валюта неизменно завершала неделю ослаблением.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поддержать рубль уже в этом месяце может рост цены на нефть. Так считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Похоже, рубль нашел равновесную отметку в районе примерно 90 руб. за доллар. И какое-то время он будет колебаться вблизи этих уровней. Дальнейшее развитие ситуации достаточно сложно прогнозировать. Но мне представляется, что все-таки больше шансов есть для небольшого укрепления рубля.

Как ключевая ставка готовится к повышению

Как ключевая ставка готовится к повышению

Этому должно способствовать, во-первых, повышение ключевой ставки Центральным банком. Хотя, возможно, оно будет не такое существенное, чтобы как-то кардинально изменить ситуацию, но определенный позитив внесет. Во-вторых, растет цена на нефть, она уже превысила $80 за баррель, и, возможно, достигнет $85. При этом уровне нефти и таком курсе рубля как сейчас, есть большие сдвиги в сторону более сбалансированного бюджета. И это тоже станет фактором для небольшого укрепления рубля. Поэтому, думаю, мы можем увидеть курс примерно в районе 87 руб. за доллар ближе к концу лета».

С тем, что до конца лета курс доллара может опуститься к отметке 87 руб., согласен и главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич. По его мнению, не последнюю роль в этом должны сыграть налоговые выплаты экспортеров:

«Если говорить о прошедшей неделе, стоит заметить, что рублю удалось перейти к восстановлению. Напомню, что на пике доллар стоил порядка 93,8 руб. Соответственно, основным фактором восстановления рубля выступает ситуация в ценах на нефть, где мы опять же на прошедшей неделе увидели восстановление котировок.

Каковы доходы России от экспорта сырья

Каковы доходы России от экспорта сырья

На следующей дополнительным фактором поддержки может выступить старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июля. И, соответственно, предложение иностранной валюты с их стороны будет увеличиваться. Это может поддержать волну восстановления рубля. В результате в рамках следующей недели мы ожидаем, что пара доллар-рубль может закрепиться в диапазоне 85-90 руб. и в принципе даже уйти в нижнюю половину. Если же говорить о более продолжительном горизонте, то до конца лета, на наш взгляд, вот этот коридор 85-90 руб., скорее всего, останется актуальным. Да, будут попытки пройти его в ту или иную сторону. Но на самом деле стабилизация у этих уровней сейчас более логична и адекватна тем фундаментальным факторам, которые оказывают влияние на рубль».

Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 21 июля. С середины сентября 2022 года она находится на уровне 7,5%. Большинство экспертов прогнозирует, что регулятор поднимет ставку до 8-8,5% годовых.

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Андрей Загорский

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