Danone изучает решение российских властей о введении временного управления в «дочке» компании

Danone изучает решение России о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление. Компания пообещала принять меры для защиты своих прав как акционера и «непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников».

«Danone приняла к сведению решение российских властей, направленное на передачу "Danone Россия" во временное внешнее управление властей РФ. Danone в настоящее время изучает ситуацию»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Речь идет о 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Подробности — в материале «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».

Лаура Кеффер