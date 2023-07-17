Разведуправление Украины прокомментировало ЧП на Крымском мосту

Крымский мост — «конструкция там излишняя», заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Так он прокомментировал произошедшее на мосту сегодня, 17 июля, ЧП. Что конкретно случилось на мосту, власти Крыма не уточняют, известно о поврежденном дорожном полотне.

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там излишняя"»,— заявил господин Юсов «Суспильному». Причины происшествия он комментировать отказался.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал в Telegram о готовящейся «колыбельной».

В результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, ехавшая с ними в машине дочь получила ранения средней тяжести. Минтранс заявил, что повреждено дорожное полотно на пролетах, другие подробности неизвестны. Паромная переправа между полуостровом и Краснодарским краем также временно не работает.

Лаура Кеффер