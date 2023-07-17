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Коммерсантъ FM
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Задерживаются двенадцать пассажирских поездов в направлении Крыма

Оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Экспресс Сервис» сообщил о задержке движения пассажирских поездов в направлении Крыма. Из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту из графика на 13:00 выбились двенадцать поездов.

По данным «Гранд Экспресс Сервис», поезда, следующие в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, в том числе из Москвы, задерживаются минимум на час, максимальное время задержки — пять часов. Поезда, следующие в обратном направлении, идут с отставанием от графика от трех до пяти часов. «Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться»,— говорится в сообщении компании-перевозчика.

Движение поездов по Крымскому мосту, приостановленное нынешней ночью из-за террористической атаки, было возобновлено около 9:00 утра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Анна Перова, Краснодар

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