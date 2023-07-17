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Коммерсантъ FM
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Власти Севастополя после ЧП на Крымском мосту заверили, что в городе достаточно топлива и продуктов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что в городе достаточно бензина и продуктов. По его словам, дефицита не будет. Сегодня утром было остановлено движение на Крымском мосту. Причину «ЧП» власти пока не называют.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе одной из опор со стороны Краснодарского края…. Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация»,— написал губернатор Севастополя в Telegram.

По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края — пробка протяженностью около 3 км. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена. Минтранс предложил туристам автомобильный маршрут через новые регионы.

Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. В министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб.

Анастасия Ларина

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