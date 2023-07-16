Скрепы вписали в бюджет

Контролируемый демократами Сенат США на этой неделе приступит к рассмотрению проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября 2023 года. Путь к этому открылся после того, как в конце прошлой недели контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила проект документа, предполагающий увеличение расходов на 5,2%, до $886 млрд. При этом представители правого крыла Республиканской партии внесли в законопроект множество идеологически окрашенных поправок, которые могут существенно затруднить его принятие Сенатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти

Фото: Patrick Semansky / AP Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти

Фото: Patrick Semansky / AP

По итоговой сумме расходов согласованный нижней палатой Конгресса бюджет в размере $886,3 млрд соответствует договоренностям, которых ее спикер республиканец Кевин Маккарти достиг с президентом США демократом Джо Байденом несколько месяцев назад (это произошло в рамках сделки по потолку госдолга). Однако по содержанию этот документ отличается от того, что хочет Белый дом.

В прошлую среду комитет по процедурным вопросам Палаты представителей согласился отправить 290 поправок к проекту оборонного бюджета, внесенных консерваторами, на обсуждение полным составом палаты. При этом всего комитету было представлено более 1,5 тыс. предложений с поправками. И касались они в основном идеологических противоречий между республиканцами и демократами, а не денежных трат как таковых.

По данным американских СМИ, наиболее спорные поправки, внесенные правыми республиканцами, можно разделить на две категории. Первая группа касается консервативных ценностей и борьбы с прогрессистскими подходами в политике и бизнесе.

Так, ряд конгрессменов настаивают на том, чтобы Пентагон отказался от принципов критической расовой теории (подразумевает борьбу с расизмом, который, согласно этой теории, считается встроенным в законодательство и общественные институты США), инклюзивности и разнообразия, а также программ устойчивого развития. Консерваторы также внесли несколько поправок, нацеленных на ограничение прав солдат-трансгендеров, включая отмену компенсации затрат на «переход».

На днях, комментируя журналистам готовящиеся поправки, член Палаты представителей от Миссури республиканец Марк Алфорд заявил, что их цель — сокрушить «культуру, которая проникла в американские вооруженные силы, но должна исчезнуть». Он также добавил, что законодатели заняты разработкой «Билля о правах родителей», чтобы те могли просматривать материалы, преподаваемые в школах Министерства обороны США.

К этой же группе можно отнести и поправку, направленную на отказ от практики, по которой Пентагон покрывает расходы военнослужащих и их иждивенцев на поездки для проведения абортов за пределами штата, если таковые запрещены или ограничены в данной юрисдикции.

Вторая группа поправок касалась непосредственно оборонной политики США.

Наряду с совсем неожиданными — выйти из НАТО, пересмотреть подходы к управлению ядерной триадой и к отношениям с Россией — крайне правые конгрессмены предлагали пересмотреть принципы помощи Украине и, в частности, запретить передачу ей кассетных боеприпасов. Больше всего поправок на этот счет представила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Решение президента Байдена направить Украине оружие и помощь на миллиарды долларов вовлекло Соединенные Штаты в опосредованную войну с Россией, которую мы не можем себе позволить, и поставило под угрозу все мирные усилия, организовало финансирование бесконечной войны за границей»,— заявила она на заседании комитета 11 июля. Политик потребовала заморозить любую помощь Украине до тех пор, пока «президент не подтвердит Конгрессу, что достигнуто дипломатическое решение».

Другая поправка — за авторством члена Палаты представителей Чипа Роя, одного из лидеров крайне правого кружка Freedom Caucus («Кокус свободы»),— предусматривала привлечение к работе специнспектора по надзору за помощью Украине. Он должен был ежеквартально отправлять в Конгресс подробные отчеты.

Однако не все поправки по Украине даже дошли до процесса обсуждения — многие были отсеяны в ходе процедурного голосования. Те же, что все-таки остались, палата подавляющим большинством голосов отвергла. Все пять поправок, связанных с войной на Украине (большинство из которых касались ограничения помощи или запрета на отправку кассетных боеприпасов), потерпели поражение.

А вот поправки, касающиеся культурных противоречий, вошли в новый законопроект. Речь и о запрете Пентагону покрывать дорожные расходы на аборты за пределами штата, и о запрете на медицинские процедуры для открыто трансгендерных военнослужащих, и о сокращении офисов Пентагона по вопросам разнообразия.

Законопроект разрабатывался и принимался не без проблем. Поскольку у республиканцев совсем небольшое преимущество в Палате представителей, Кевину Маккарти приходилось договариваться с крайне правыми однопартийцами

Недовольство законодателей из этой неформальной группы ранее уже не раз провоцировало паралич работы Палаты представителей. Например, в январе они требовали от спикера Маккарти увязать вопрос по потолку госдолга с бюджетной экономией. Эксперты предсказывали, что и сейчас законопроект погрязнет в согласованиях в нижней палате. «Мне жаль разочаровывать вас, что республиканцы продолжают выполнять свои обещания»,— не скрывал сарказма в пятницу господин Маккарти.

Тот факт, что, несмотря на некоторые отвергнутые поправки, республиканскому спикеру все же удалось продавить законопроект и отправить его в Сенат,— безусловная победа. Но шансы на то, что в таком виде законопроект пройдет контролируемую демократами верхнюю палату, а уж тем более будет подписан президентом, практически равны нулю.

Напомним, что у администрации Джо Байдена есть целый ряд претензий к проекту резолюции. Например, Белый дом не согласен с идеей полностью урезать расходы на реализацию российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях, выступает против значительного укрепления системы противоракетной обороны и не считает нужным разработку крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (см. “Ъ” от 12 июля). По итогам голосования в Палате представителей выяснилось, что конгрессмены решили не идти на уступки Белому дому.

Член Палаты представителей демократ Адам Смит в интервью телеканалу CNN предположил, что из-за такого положения дел оборонный бюджет, «скорее всего», не будет принят в срок.

Конгрессмен раскритиковал крайне правых республиканцев за их попытки включить в документ положения, которые касаются идеологических вопросов, и отметил, что это ставит под угрозу обороноспособность США.

Согласовать бюджет законодатели должны до октября, в противном случае Пентагону придется некоторое время работать по кальке бюджета текущего года, а значит, затянуть пояса и пересмотреть целый ряд программ.

Екатерина Мур, Вашингтон