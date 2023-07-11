Отрицание милитаризма монетаризмом

Администрация президента США Джо Байдена выступила против ряда предложенных законодателями поправок к оборонному бюджету страны на 2024 год. Среди прочего Белый дом выразил категорическое несогласие с идеей полностью урезать расходы на реализацию российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Хоть ни одна из сторон сейчас не выполняет требования этого договора, власти США хотят иметь гипотетическую возможность вернуться к его имплементации. Возражения Белого дома вызвали и ряд других положений проекта бюджета, включая выделение средств на разработку новой ядерной ракеты, от которой администрация Джо Байдена не первый год пытается отказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Неоправданные ограничения»

Административно-бюджетное управление Белого дома обнародовало свои комментарии к проекту оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2024 финансовый год (он начнется в октябре этого года), обсуждаемому сейчас в Палате представителей Конгресса США. В документе отмечается, что ряд поправок, предложенных законодателями, вызывает озабоченность у администрации Джо Байдена.

Среди прочего в Белом доме высказались категорически против раздела 1234, запрещающего тратить бюджетные средства на предоставление России уведомлений в рамках ДСНВ.

Сейчас США России никаких уведомлений в рамках договора и не предоставляют — они перестали делать это вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин в конце февраля объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. До этого стороны на постоянной основе направляли друг другу детальную информацию о состоянии своих стратегических наступательных сил и всех изменениях (с 2011 по 2023 год число таких уведомлений превысило 25 тыс.). Однако, как следует из комментария административно-бюджетного управления, в Белом доме хотят иметь возможность вернуться к выполнению договора, и выступают против «неоправданного ограничения способности исполнительной власти» пересматривать принятые ею решения.

Ранее американские официальные лица не раз говорили, что США готовы вновь начать выполнять требования договора, если Россия поступит так же.

Российские же официальные лица настаивают на том, что сначала США должны отказаться от враждебного курса в отношении Москвы и среди прочего перестать предоставлять Украине военную помощь. Выполнять требования ДСНВ российские профильные ведомства (Минобороны и МИД) сейчас не могут, поскольку вскоре после февральского заявления Владимира Путина российский парламент принял закон о приостановке участия страны в договоре. Пересмотреть это решение может только президент.

«Непомерно затратно, технически невыполнимо»

Возражения у администрации США вызвал раздел NDAA 1662, предусматривающий значительное укрепление системы противоракетной обороны (ПРО) страны «для противодействия угрозам, связанным с межконтинентальными баллистическими ракетами Китая и России». «Реализация политики, изложенной в разделе 1662, была бы как непомерно затратной, так и технически невыполнимой,— говорится в комментарии Белого дома.— Кроме того, проведение такой политики подорвало бы стратегическое сдерживание Соединенными Штатами Китая и России и перевернуло бы устоявшуюся за два десятилетия политику в сфере противоракетной обороны».

«В администрации США понимают: резкая активизация усилий по наращиванию стратегической ПРО вызовет реакцию со стороны России и Китая, взаимное сдерживание с которыми базируется на возможности гарантированного ядерного возмездия,— поясняет “Ъ” логику Белого дома научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта “Ватфор” Дмитрий Стефанович.— В случае таких попыток, которые, скорее всего, обречены на провал по сугубо техническим причинам, Москва и Пекин наверняка предпримут дополнительные усилия по хеджированию рисков на случай внезапных успехов в США».

В какой-то мере это, по словам эксперта, наблюдается и так с момента выхода США из Договора по ПРО. Необходимость разработки «Буревестника», «Посейдона», разных гиперзвуковых и частично орбитальных систем обосновывается российскими официальными лицам в том числе и этим событием. «Однако в случае начала реальных активных работ в США в данной области реагирование выйдет уже на количественный уровень, а возможно, и на доктринальный. В конечном итоге масштаб угроз для США вырастет, да и ядерных рисков станет больше,— отмечает собеседник “Ъ”.— К сожалению, вера в волшебные противоракетные палочки в Вашингтоне и окрестностях продолжает сохраняться и подпитываться со стороны оборонной промышленности и радикальных сторонников всеобъемлющего доминирования США, среди которых есть и конгрессмены».

«Сомнительная польза»

Не оценили в Белом доме и решение законодателей продолжить разработку крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N). В комментарии отмечается, что администрация Джо Байдена ранее уже заявила о нецелесообразности выделения средств на соответствующую программу, что и было зафиксировано в «Обзоре ядерной политики», обнародованном в 2022 году. «Эта ракета, поставки которой планировались не ранее 2030-х годов, принесет сомнительную пользу, но ее разработка будет препятствовать инвестициям в другие приоритеты»,— говорится в комментарии Белого дома.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, разработка SLCM-N обойдется по меньшей мере в $10 млрд до 2031 года. При этом эксперты отмечают, что эта сумма не включает производственные затраты после 2031 года, переоборудование подлодок и кораблей под новую ракету и другие эксплуатационные расходы, а также расходы на обеспечение безопасности. Все вместе может привести к общей стоимости программы в $31 млрд.

В документе Белого дома приводится еще несколько аргументов, почему военно-морским силам США не нужна эта ракета,— от того, что ее размещение на подводных лодках или кораблях уменьшило бы возможности применения обычных ударных боеприпасов, до дополнительных затрат на подготовку ВМС и более сложную техподдержку. США, как сказано в комментарии Белого дома, и так уже обладают «достаточными текущими и планируемыми возможностями для сдерживания ограниченного применения ядерного оружия противником с помощью обычных и ядерных вооружений», включая баллистические ракеты с ядерными боеголовками пониженной мощности (W76-2), нынешнюю крылатую ракету воздушного базирования, ее преемник большой дальности (Long-Range Standoff Weapon), и самолет двойного назначения F-35A, который может быть оснащен ядерными бомбами B61-12.

Отметим, что создать новую крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении США решили при прошлом президенте, республиканце Дональде Трампе, что подавалось в том числе как ответ на «растущую угрозу со стороны России».

Демократ Джо Байден в 2022 году заявил о необходимости отказа от дальнейшего финансирования этой программы по причинам, перечисленным выше. Однако Конгресс под давлением Республиканской партии все равно настоял на том, чтобы работы были продолжены, и выделил на 2023 год около $45 млн на разработку ракеты и соответствующей боеголовки W80-4 ALT. В проекте бюджета на 2024 год сторонники SLCM-N предусмотрели $196 млн на продолжение ее разработки.

«В США, как и в других странах, были и остаются люди, страшно опасающиеся наличия различных “разрывов” (gap) с вероятными противниками, будь то в военно-технической сфере, в доктринальной или вообще на уровне географии. Соответственно, если вдруг у кого-то что-то есть, то и родным вооруженным силам нужны аналоги, “не уступающие, а во многом и превосходящие”,— объясняет логику конгрессменов Дмитрий Стефанович.— Ситуация усугубляется достаточно истерическими настроениями американских союзников на Тихом океане в условиях наращивания китайской ядерной и военно-морской мощи. Соответственно, создаются условия для лоббирования в целом весьма сомнительных с точки зрения эффективности вооружений».

Как бы то ни было, в сообщении Белого дома сказано, что администрация «настроена на работу с Конгрессом для устранения своих обеспокоенностей». После Палаты представителей свое мнение по поводу оборонного бюджета должен будет сказать Сенат. Напомним, в будущем финансовом году администрация США хотела бы потратить на нужды Пентагона $842 млрд, что на $26 млрд (или 3,2%) больше по сравнению с уровнем 2023 года.

Елена Черненко