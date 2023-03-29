Граждане носятся с подделками

Продажи наушников и прочих носимых устройств в России могут упасть как по итогам первого квартала, так и в 2023 году в целом, считают дистрибуторы электроники. Источники “Ъ” связывают ситуацию с ростом доли на рынке поддельных устройств, который начался еще прошлым летом. Техника «малоизвестных брендов» заняла уже почти половину рынка РФ, причем некоторые магазины электроники признают ее «визуальное сходство» с продукцией популярных марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Падение спроса на носимую электронику (наушники, умные часы, фитнес-трекеры) на российском рынке по итогам 2023 года может достигнуть 20% в штучном выражении, сказали “Ъ” в дистрибуторе diHouse. В компании связывают тенденцию с сокращением поставок популярных брендов, тогда как новые бренды из Китая, выведенные на рынок после ухода ряда производителей электроники из России, удовлетворяют спрос только в нижнем и среднем ценовых сегментах: «Покупатели по-прежнему настроены на продукцию известных производителей». Остановка работы Apple и Samsung в РФ сильно повлияла на продажи носимой электроники, и в первом квартале 2023 года они могут упасть в денежном выражении на 20%, подтверждают в ГК «F+ tech — Марвел».

Падение спроса на устройства может быть связано и с тем, что рынок перенасыщен контрафактом. Так, по словам собеседника “Ъ” в российском дистрибуторе электроники, спрос на наушники и портативные колонки в России снижается из-за опасений потребителей купить подделку. Такие ожидания, по его словам, сформировались после роста доли подделок к концу лета 2022 года: «После ухода мировых производителей подлинная продукция вымылась с рынка, а поддельная к концу года сравнялась с ней в цене».

То, что участники серого рынка летом завозили в Россию «много чего сомнительного или просто незнакомого», подтверждает и другой источник среди дистрибуторов. Например, по данным бизнес-аналитика ГК «F+ tech — Марвел» Артура Махлаюка, доля «малоизвестных брендов» наушников на рынке по итогам первых десяти недель 2023 года составила 46,2% в штуках.

Господин Махлаюк отметил, что доля прежнего лидера JBL упала более чем втрое год к году, с 22,9% до 6,6%. Доля на рынке колонок JBL также снизилась: в начале 2022 года бренд занимал 32% устройств без голосовых ассистентов, а в том же периоде 2023 года — 16%. Значительно сократились продажи колонок премиальных брендов: Harman Kardon — на 81%, Sony — на 67%, Marshall — на 48%, добавил аналитик.

Некоторые производители гаджетов могут предлагать товары, «схожие по внешнему виду с разработками брендов-лидеров», признают в «М.Видео-Эльдорадо», подчеркивая, что «при этом они не являются подделками или контрафактом». В компании сообщили, что средний чек на полностью беспроводные (TWS) наушники снизился за год почти на треть, до 2,8 тыс. руб.

Сразу после легализации параллельного импорта JBL в Россию был ввезен большой объем подделок продукции бренда, утверждает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Товар въезжал по декларациям соответствия, оформленным на подлинную продукцию. Внешне подделки не отличались от оригинала — раньше так качественно подделывали только Apple». С тех пор, по его словам, многие потребители стали покупать продукцию ранее неизвестных китайских брендов. «К их качеству при желании можно придраться, но многие соответствуют ожиданиям по качеству звучания и поддерживают все современные кодеки»,— поясняет эксперт.

Риск купить подделку способствует падению спроса на полностью беспроводные наушники, но не является его основной причиной, уточняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Люди в целом стараются экономить, а аудиоустройства — это не товар первой необходимости».

Эксперт добавляет, что потребители в целом стали больше бояться неработоспособности купленной техники вне зависимости от категории: «Это не всегда связано с риском купить подделку. В случае с телефонами и планшетами многие боятся, что модель, предназначенная для другого региона, не заработает в России».

Юрий Литвиненко, Вадим Красников, Тимофей Корнев