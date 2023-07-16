Документы парламентского расследования краха Credit Suisse будут засекречены на 50 лет

Документы, собранные в ходе расследования обстоятельств краха банка Credit Suisse комиссией парламента Швейцарии, будут засекречены на 50 лет из соображений конфиденциальности, сообщает Reuters. Обычно такого рода документы находятся в Швейцарии вне публичного доступа в течение 30 лет.

Напомним, что банк Credit Suisse на протяжении многих лет переживал корпоративные скандалы и финансовые проблемы и по итогам 2022 года получил самый значительные убыток с кризисного 2008 года — $7,9 млрд. На фоне банковского кризиса в США в марте 2023 года акции Credit Suisse рухнули на 30%, и он обратился за помощью к Национальному банку Швейцарии. Тот принял решение о слиянии проблемного Credit Suisse с банком UBS. В центре парламентского расследования будут действия не самого Credit Suisse, а швейцарского правительства, финансового регулятора и Национального банка Швейцарии в период, предшествовавший краху банка. Парламентский комитет имеет полномочия вызывать для дачи показаний членов кабинета, представителей министерств и ведомств. При этом комитет подчеркнул, что все опросы будут проходить строго конфиденциально, содержание заседаний не должно разглашаться как самими членами комитета, так и теми, кто будет давать показания. После завершения расследования комитет передаст собранные данные в Федеральный архив на 50-летнее хранение.

Свою обеспокоенность по поводу того, что эти документы будут недоступны для изучения, уже выразили представители Швейцарского исторического общества. По мнению президента этой организации Саши Цала, важно, чтобы эти документы были открыты, ведь историки могут заняться изучением банковского кризиса 2023 года и эти документы «могут оказаться неоценимыми». «В идеале должна быть возможность обеспечить доступ к этому архиву после определенного периода, в случае необходимости и для научных исследований»,— считает эксперт. В парламентском комитете между тем считают, что разглашение таких данных вредит расследованию, подрывает доверие к работе комитета, а также «может иметь негативные последствия для финансового центра Швейцарии».

Алена Миклашевская