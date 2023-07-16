Ученый из Университета Оттавы в два раза состарил вселенную в новом исследовании красного смешения

Ученый из Университета Оттавы Раджендра Гупта в своем исследовании предложил рассматривать красное смещение как гибридное явление, вследствие чего оценка возраста вселенной увеличилась почти в два раза — с 13,8 млрд лет до 26,7 млрд лет. Новая модель позволит объяснить проблему ранних галактик и возраст некоторых звезд, который, по оценкам, превышает возраст вселенной, чего быть не может.

Нынешняя оценка возраста вселенной по модели Лямбда-CDM основана на космологической постоянной в лице предполагаемой темной энергии, существование которой так до сих пор и не получилось подтвердить. В нынешнем исследовании канадские ученые ссылаются на обнаруженные в июне телескопом «Джеймс Уэбб» древние галактики, образовавшиеся через 300 млн лет после Большого взрыва. Они обладают уровнем эволюции и массы, свойственной галактикам возрастом в миллиарды лет. Также новая теория позволила бы объяснить существование звезды Мафусаил, возраст которой оценивается в 16 млрд лет.

Евгений Федуненко