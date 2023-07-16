Sony подписала с Microsoft соглашение о сохранении Call of Duty на PlayStation

Microsoft и Sony подписали соглашение, согласно которому новые игры в серии Call of Duty останутся на консолях PlayStation. Об этом заявил руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер, подчеркнув, что компания «ждет нового будущего, где у геймеров во всем мире появится больше возможностей играть в свои любимые игры».

Господин Спенсер не уточнил, на какое время рассчитан контракт. Ранее Microsoft подписала десятилетнее соглашение с Nintendo о выпуске своих игр на консолях компании и предлагала Sony похожий вариант. Вопрос о продолжении выпуска игр Call of Duty на консолях PlayStation был одним из препятствий на пути сделки Microsoft и Activision Blizzard.

На текущей неделе Microsoft выиграла дело в суде по иску Федеральной торговой комиссии США и получила разрешение на завершение сделки по покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. Тогда же британский регулятор сообщил о возобновлении переговоров с Microsoft по поводу сделки.

Евгений Федуненко