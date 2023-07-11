Суд в США разрешил Microsoft завершить сделку по покупке Activision Blizzard

Сегодня, 11 июля, суд Сан-Франциско вынес решение в пользу компании Microsoft, разрешив ей завершить сделку по покупке производителя игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Таким образом, суд отказался удовлетворить требование американского регулятора FTC, который ранее добился временного запрета на завершение сделки, а потом требовал продлить этот запрет. Если бы FTC удалось сделать это, компании могли не успеть завершить сделку до установленного в соглашении крайнего срока — 18 июля. Теперь же компании успевают завершить сделку, не нарушив условий покупки.

Компания Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Однако против слияния компаний выступили FTC и Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Британский регулятор запретил слияние активов Microsoft и Activision Blizzard на территории Великобритании. В то же время Еврокомиссия одобрила сделку, после того как Microsoft пообещала заключать лицензионные соглашения на игры Activision с другими игровыми сервисами.

Американская FTC выразила свое недовольство решением суда Сан-Франциско и пообещала в ближайшие дни рассмотреть новые возможные шаги. Акции Activision Blizzard после публикации судебного решения подскочили в цена на 11%.

Евгений Хвостик