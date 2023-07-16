Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar

Премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти заявил, что его страна закупила у Турции партию беспилотников Bayraktar TB-2. Количество закупленных БПЛА он не уточнил. Премьер-министр также сообщил, что с 2021 года власти Косово увеличили численность армии на 80% и военный бюджет на 100%.

«Добавили в армейский арсенал беспилотники Bayraktar TB-2, которые правительство приобрело у Турции. За два года правления мы увеличили более чем на 80% количество солдат и более 100% военный бюджет. Косово теперь еще безопаснее, чем когда-либо, и мы гордимся этим!»,— написал господин Курти в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно закону о силах безопасности Косово, республика может иметь до 5 тыс. военнослужащих и до 3 тыс. резервистов. В Косово также находятся более 4 тыс. военнослужащих НАТО в рамках миротворческой миссии.

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО.

Для урегулирования ситуации ЕС и США хотят провести международную конференцию по принципу: без договора нет завершения переговоров. Требования ЕС и США к Белграду и Приштине сформулированы предельно ясно. Косово должно прекратить полицейские операции на севере, а избранные недавно мэры-албанцы — покинуть здания администраций в четырех северных косовских городах, населенных преимущественно сербами. Сербии предстоит обеспечить прекращение блокады косовскими сербами зданий горадминистраций.

Подробнее - в материале «Ъ» «Сербии и Косово готовят “Дейтон-2”».

Эрдни Кагалтынов