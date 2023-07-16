Путин положительно оценил ход спецоперации в условиях наступления ВСУ

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, положительно оценил ход спецоперации в условиях наступления вооруженных сил Украины.

«Как вы ход спецоперации оцениваете с учетом контрнаступления?» — спросил журналист президента. «Положительно. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках в наступления переходят, забирают наиболее выгодные позиции»,— ответил ему Владимир Путин.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача — в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет»,— добавил президент.

«А у нас дальше, какие задачи?»— уточнил журналист. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены»,— ответил глава государства.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались перейти в наступление 4 июня. 9 июня Владимир Путин сказал, что «можно констатировать, что это украинское наступление началось». 21 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы, но, по его словам, командование не поддастся давлению с целью его ускорить, поскольку на карту поставлены жизни людей.

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