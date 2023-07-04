УФАС приостановило определение поставщика по конкурсу о благоустройстве бульвара Новаторов

Региональное управление ФАС России по Санкт-Петербургу приостановило определение поставщика в конкурсе по комплексному благоустройству бульвара Новаторов за 181,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Ранее администрация Кировского района Петербурга выбрала в качестве подрядчика ООО «РСК». Однако на итоги конкурса в антимонопольную службу была подана жалоба от ООО «Регион групп».

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо заняться озеленением безымянного сквера на бульваре Новаторов у дома 32. Кроме этого, на объекте нужно проложить новые кабельные трассы для наружного освещения, установить светильники, скамейки, урны и парковую мебель. Работы необходимо закончить до 23 ноября 2023 года.

«Ъ-СПб» писал, что комитет по госзаказу подвел итоги конкурса по благоустройству парка 300-летия Санкт-Петербурга. Победителем выбрана компания по строительным работам ООО «Федераль». Она выполнит работы за 114 млн рублей.

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