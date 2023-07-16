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Коммерсантъ FM
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Секс-символ эпохи невинности

Умерла Джейн Биркин

Ушла из жизни 76-летняя Джейн Биркин — актриса, певица, икона стиля, чей культ сформировался в 1970-е и переживет его героиню. В последние годы она много болела. Джейн Биркин умерла дома, одна, утром ее нашли следившие за ее здоровьем помощники.

Джейн Биркин в 2009 году

Джейн Биркин в 2009 году

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Джейн Биркин в 2009 году

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Она дебютировала в британском кино эпохи «свингующего Лондона». Играла маленькие роли в «Сноровке» Ричарда Лестера и в «Фотоувеличении» Микеланджело Антониони. Снялась во французских картинах «Бассейн» и «Слоган», в последней — с Сержем Генсбуром. В дуэте с ним записала сингл «Je t’aime moi non plus», первоначально написанный музыкантом для Брижит Бардо. Эта песня стала триумфом и скандалом, имела огромный коммерческий успех, несмотря на то что была запрещена в нескольких странах, испугавшихся зашкаливающей чувственности. Сингл обессмертил харизматичную пару. Их бурные отношения, за которыми следила вся Франция, продлились более десяти лет.

Хорошая профессиональная актриса, она играла у выдающихся режиссеров, таких как Жак Риветт, Мишель Девиль и Бертран Тавернье. Ей посвятила одно из своих лучших документально-фантазийных эссе Аньес Варда. «Джейн Б. глазами Аньес В.» показывает героиню в критический момент ее карьеры: ей чуть за сорок, она как раз сменила имидж и из «меланхоличной малышки» и отвязной подружки Генсбура превратилась в настоящую диву. Варда видит ее то в образе Джейн, возлюбленной Тарзана, то в облике Жанны д’Арк, то танцовщицы с кастаньетами.

Камера медленно, максимально приблизившись, плывет вдоль тела обнаженной Биркин: в этом кадре столько же секса, сколько невинности и поэзии — всего, что было присуще эпохе.

Жизнь Биркин не была легкой. Она боролась с недугами, не так давно перенесла инсульт. Ее дочь Шарлотта Генсбур, ставшая сначала успешной актрисой, потом режиссером, сняла фильм «Джейн глазами Шарлотты». Он посвящен ее прекрасной маме, с которой раньше у Шарлотты были непростые отношения. Они совсем прервались после самоубийства старшей дочери Джейн — Кейт Барри. Фильм стал в том числе поводом для того, чтобы преодолеть отчуждение и признать: одна не была идеальной матерью, другая была трудным ребенком, но теперь им нечего делить.

Джейн в этой картине по-прежнему прекрасна своей естественностью, носит широкие пиджаки, джинсы с конверсами и часто смотрится в зеркала. Мать и дочь говорят о мужчинах их жизни и прежде всего о Генсбуре. Они впервые за много лет входят в дом, где все они когда-то жили и где вещи покойного стоят и лежат нетронутыми со дня его смерти в 1991 году. Джейн признается, что не способна расставаться со старыми вещами: пыльные ящики и коробки, бумаги и пленки и даже чучела на книжных полках — все это невозможно выбросить, потому что все связано с людьми ее жизни, отношениями и чувствами.

Джейн Биркин и Серж Генсбур на съемках передачи «Моя улица; Сен-Тропе» в 1974 году

Джейн Биркин и Серж Генсбур на съемках передачи «Моя улица; Сен-Тропе» в 1974 году

Фото: INA / AFP

Джейн Биркин и Серж Генсбур на съемках передачи «Моя улица; Сен-Тропе» в 1974 году

Фото: INA / AFP

Эта личная, интимная привязанность к прошлому неожиданно, но закономерно проявилась в натуре Джейн Биркин, которая постоянно менялась, оставаясь при этом собой. Она стала зоозащитницей и гражданской активисткой, сотрудничала с Amnesty International. Но внутренне за эти годы почти не изменилась.

Джейн Биркин приезжала в перестроечную Москву на Неделю авторского кино в составе делегации из Парижа. Душой компании была Аньес Варда, неразлучная со своей тогдашней музой. Подруг водили по Москве, пытаясь объяснить, что означает в загадочной стране слово perestroyka. Потом Аньес укладывалась спать, а Джейн погружалась в ночную жизнь. Она появлялась на пресс-конференциях в последний момент, без макияжа, без прически, в рыжеватого цвета пальто (хочется сказать — на голое тело), которое совсем здесь затаскала: Биркин все время мерзла в Москве. А когда от разговоров про кино ей становилось скучно, она просто укутывалась в это пальто, как в одеяло, и на глазах у всех засыпала.

К тому времени Биркин уже была иконой стиля. Англичанку называли сиреной и бунтаркой, воплощением небрежного парижского шика. В ее честь Hermes назвал очень дорогую сумку, но сама Джейн предпочитала ходить с плетеными корзинками, в растянутых свитерах и свободных рубашках, с минимумом макияжа и растрепанными волосами. Или в пальто, подобных тому, в котором я ее впервые встретил. Так что и мое поколение, и не только оно, в некотором роде вышло из пальто Джейн Биркин.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Дама с корзинкой

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Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи» &lt;br>На фото: Джейн Биркин с матерью

Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи»
На фото: Джейн Биркин с матерью

Фото: из личного архива Джейн Биркин

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

Фото: McKeown / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Фото: Victor Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Фото: AP

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

Фото: Film Sonor / Films Marceau / REX / Shutterstock / Fotodom

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Фото: Armando Pietrangeli / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»&lt;br>Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов&lt;br> На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»
Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов
На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

Фото: Harry Myers / REX / Shutterstock / Fotodom

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»&lt;br>Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе&lt;br>На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»
Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе
На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

Фото: Reuters

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»&lt;br>Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»
Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

Фото: AP / RENE RITLER

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

Фото: Reuters

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

Фото: Reuters

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья&lt;br> На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья
На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

Фото: AP / Thibault Camus

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»&lt;br> Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»
Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

Фото: Johanna Geron / Reuters

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Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи»
На фото: Джейн Биркин с матерью

Фото: из личного архива Джейн Биркин

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

Фото: McKeown / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Фото: Victor Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Фото: AP

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

Фото: Film Sonor / Films Marceau / REX / Shutterstock / Fotodom

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Фото: Armando Pietrangeli / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»
Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов
На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

Фото: Harry Myers / REX / Shutterstock / Fotodom

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»
Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе
На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

Фото: Reuters

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»
Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

Фото: AP / RENE RITLER

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

Фото: Reuters

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

Фото: Reuters

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья
На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

Фото: AP / Thibault Camus

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»
Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

Фото: Johanna Geron / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №127/П от 17.07.2023, стр. 11

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