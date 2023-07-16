Миссия исполнима

Имя Джейн Биркин упоминают чаще всего рядом с именем Сержа Генсбура, но первым ее мужем был композитор Джон Барри, автор главной темы к фильмам бондианы. Она вышла за него, когда ей было 19 лет, еще до выхода «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони. Разница в возрасте между ними была меньше, чем между Биркин и Генсбуром, но благодаря фильмам о Джеймсе Бонде Барри раньше стал «живым классиком», а Биркин — светской знаменитостью. В этом браке родилась Кейт Барри, которая снималась в кино как с Биркин, так и с ее следующим мужем Генсбуром, а позже стала востребованным фотографом. В 2013 году Кейт Барри покончила с собой, бросившись из окна своей парижской квартиры. Памяти старшей дочери Джейн Биркин посвятила свой последний альбом «Oh! Pardon tu dormais…» («Ой, прости, что разбудила»; 2020). Именно семейная трагедия заставила Биркин остановить череду ремейков и ремиксов старых песен и создать новый материал. Партнером в этой работе стал популярный французский автор и исполнитель Этьен Дао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейн Биркин во время концерта в январе 2022 года

Фото: Paul Charbit / Gamma-Rapho / Getty Images Джейн Биркин во время концерта в январе 2022 года

Фото: Paul Charbit / Gamma-Rapho / Getty Images

А первый альбом Джейн Биркин вышел в 1973 году. Все песни принадлежали авторству Сержа Генсбура, в создании последующих пяти альбомов он также принял самое активное участие. Генсбур писал для нее почти до самой своей смерти в 1991-м. Музыкальный альянс Биркин и Генсбура просуществовал дольше, чем семейный: они разошлись в 1980 году. И только в конце 1990-х Биркин позволила себе поискать новых соавторов. В очередь, естественно, выстроились лучшие — Ален Шамфор, Франсуаза Арди, Ален Сушон и французский рэпер номер один МС Солар. После успешного первого опыта («A la legere»; 1998) и шумной премьеры концертной программы «Arabesque» (2002) Биркин пустилась в эксперименты с музыкантами со всего мира.

Настоящим прорывом в ее карьере стал альбом «Rendez- vous» (2004), в создании которого приняли участие Брайан Ферри, Каэтану Велозу, Лесли Файст, Ману Чао, Паоло Конте, Бриджитт Фонтейн, Бет Гиббонс (Portishead), Бенджамин Бьолей, Брайан Молко (Placebo) и Микки 3D. В ответ на альбом с песнями, которые для нее написали лучшие сонграйтеры эпохи, Биркин выпустила собрание кавер-версий «Fictions» (2006), в котором были композиции Тома Уэйтса, Нила Янга, Кейт Буш, а также участников «Rendez-vous» Бет Гиббонс и Чилли Гонзалеса. Место Сержа Генсбура в жизни Биркин-певицы занял коллективный Генсбур, состоящий из лучших авторов поколения.

С концертом в поддержку «Rendez-vous» (2004) Джейн Биркин впервые приехала в Москву. Ее долго уговаривали, но она отказывалась, так как была последовательной противницей войны в Чечне. Согласилась, только когда к запросам промоутеров присоединился голос «Мемориала» (в наши дни был внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). Концерт прошел в ныне закрытом клубе «Б2». Поклонники Биркин и Генсбура набились в концертный зал так плотно, что увидеть героиню было невозможно, а еще невозможно было дышать. Но важен был сам факт — легенда 1960–1970-х, голос самой эротичной песни в истории «Je t`aime… Moi non plus», дама, неожиданно вошедшая в фазу триумфального камбэка, почтила страну своим визитом.

Правозащитная активность для Джейн Биркин была так же важна, как запись песен и роли в кино, а в последние годы жизни, может быть, и важнее. Она прекрасно понимала, что ни нежным вокалом, ни огромными своими глазами она уже никого не удивит. Но есть ее легенда. И все эти молодые музыканты, мечтающие к легенде прикоснуться, как и модницы с ее знаменитой сумочкой, могут быть проводниками идей, которые она разделяла.

Много лет Биркин сотрудничала с Amnesty International — вызволяла политзаключенных в разных странах. Она отдавала себе отчет в том, что, скажем, зрителям в московском клубе «Рай» (в один из ее последующих визитов в Россию) вряд ли что-то говорит имя бирманской оппозиционерки Аун Сан Су Чжи, которую активно защищал еще, например, Боно из U2. Скорее всего, Биркин отлично понимала, что песни в принципе еще никого не спасли. И все равно оставалась в рядах тех коллег, которые видели особую миссию в своих музыкально-активистских поездках по всему свету.