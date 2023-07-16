В Туапсинском районе подтопило 84 дома из-за обильных дождей

В Туапсинском районе в результате обильных дождей, прошедших 15 июля, оказались подтоплены 84 дома и 228 дворов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В результате непогоды пострадал поселок Новомихайловский. Там без электричества остаются 16 домовладений. В настоящее время идут работы по восстановлению подачи ресурса. Задействованы 68 человек и 17 единиц техники. Также в круглосуточном режиме идут работы по восстановлению водоснабжения.

Жителям пострадавших поселений организован подвоз питьевой воды и гуманитарной помощи.

Из зоны подтопления были эвакуированы 110 человек 15 июля. Во время разгула стихии потоками воды смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо. По данным администрации района, над устранением последствий наводнения работают не менее 1,6 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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