Бурная река снесла пешеходный мост в Туапсинском районе

В поселке Новомихайловском в Туапсинском районе Краснодарского края потоками бурной реки смыло пешеходный мост. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Металлический мост через реку Нечепсухо связывает МКР Остров и улицу Колхозную.

«Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна»,— сообщает пресс-служба администрации района.

Кроме того, у берегов Новомихайловского образовался смерч.

В Туапсинском районе объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Спасатели предупредили, что возможно усиление ветра, град, гроза и ливни. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС.

«В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выходить и выезжать в горы, в лес, необходимо быть предельно внимательными на дорогах»,— сообщает отдел по делам ГО и ЧС администрации района.

Тат Гаспарян

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