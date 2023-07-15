Из зоны подтопления в Туапсинском районе сотрудники МЧС спасли 48 человек

В субботу, 15 июля, сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей из зоны подтопления в населенном пункте Новомихайловский Туапсинского района. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за сильных дождей поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. В Новомихайловском подтопленными оказались 72 придомовые территории, вода зашла в 32 дома.

«К ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений привлечено более 150 человек и 42 единицы техники», — говорится в сообщении МЧС края.

Ранее металлический мост через реку Нечепсухо смыло потоками воды. Произошедшее очевидцы сняли на видео.

Над морем на участке от Анапы до Магри в субботу, 15 июля, имеется опасность формирования смерчей. До конца суток местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

Тат Гаспарян

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