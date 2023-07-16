Глава Дагестана вслед за Кадыровым раскритиковал рейд силовиков в мечети Котельников

Глава Дагестана Сергей Меликов вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым раскритиковал действия сотрудников силовых структур, которые провели рейд в молельном доме в подмосковных Котельниках. По мнению главы Дагестана, такие действия «могут бросить тень» на всю структуру. Он выразил надежду, что в ситуации разберутся, «а действиям конкретных силовиков дадут оценку».

«Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. Знаю на своем опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя! Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети и почему в своих высказываниях они были так несдержанны? Разве эти люди не понимают, что своими действиями могут бросить тень на структуру, в которой служат?»,— написал глава Дагестана в Telegram.

Рамзан Кадыров назвал произошедшее провокацией и поручил заняться детально вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором люди в форме сотрудников ОМОН ходят в мечети. На претензии собравшихся один из них сказал, что «сотрудник полиции выполняет свои полномочия». После этого представители мусульманской общины в Подмосковье записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили разобраться.

Как рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов, речь идет о рейде, проведенном во время пятничной молитвы 7 июля. По его словам, во время намаза в одном из помещений, арендуемых местной религиозной организацией мусульман, ворвались сотрудники ОМОНа, они не дали завершить молитву вели себя очень грубо.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что конфликт произошел из-за жалоб местных жителей на то, что религиозная организация находится в жилом доме. При этом в МВД «Ъ» заявили, что полиция отношения к произошедшему не имеет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».

Анастасия Ларина