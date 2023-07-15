Кадыров назвал рейд силовиков в Котельниках провокацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на проведенный в молельном помещении в подмосковных Котельниках рейд силовиков. Он назвал произошедшее провокацией и поручил заняться детально этим вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, господин Делимханов «уже пообщался с губернатором Московской области и начальником управления президента России по внутренней политике».

Речь идет о рейде, проведенном во время пятничной молитвы 7 июля. Члены мусульманской общины рассказали, что они, как обычно, совершали намаз в одном из помещений, арендуемых местной религиозной организацией мусульман. В мусульманский центр, расположенный по адресу: Дзержинское шоссе, д. 5/3, ворвались сотрудники ОМОНа, которые вели себя очень грубо, не дали завершить молитву, рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов объяснил конфликт жалобами местных жителей и тем, что «религиозная организация не должна находиться в жилом доме». В МВД «Ъ» заявили, что полиция не имеет отношения к инциденту.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».

Мария Федотова