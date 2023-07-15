Ключевая ставка готовится к повышению

Центробанк повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 8% годовых. В этом уверены все опрошенные “Ъ FM” экономисты. 14 июля регулятор предупредил, что годовая инфляция в России будет ускоряться в ближайшие месяцы, и это уже происходит. Например, в июне рост цен превысил 6,4% в пересчете на год, отметил ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Регулятор не повышал ставку шесть заседаний подряд с прошлого сентября. Но теперь сомнений в таком шаге нет, говорит директор по инвестициям «Локоинвеста» Дмитрий Полевой:

«ЦБ за последнее время послал достаточное количество сигналов о том, что от угроз повышения ставки он перейдет к делу. И здесь, скорее, с точки зрения ближайшего повышения и перспектив важно то, какой будет именно месячная инфляция и сезонная корректировка, которую регулятор тоже посчитал в своем отчете.

Если мы смотрим на общий показатель, действительно инфляция ускоряется. В годовом выражении вышло на уровне выше 6%. А, с другой стороны, ЦБ также оговаривается, что то ускорение, которое мы видели в июне, во многом объясняется вкладом от отдельных волатильных компонент. Поэтому это немного балансирует, убирает риски какого-то очень серьезного повышения ставки. Мы, скорее, склоняемся к сценарию повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 8% с сохранением жесткого сигнала о том, что в сентябре и в последующие месяцы ЦБ может продолжить повышать ставку».

За последние три недели рубль ослаб почти на 10%, а с начала года потерял около трети своей стоимости. Сейчас российская валюта торгуется выше 90 руб. за доллар. Будет ли рубль укрепляться после повышения ключевой ставки ЦБ? Экономист Николай Корженевский больших надежд не питает:

«Россия входит в ситуацию, когда в экономике складывается так называемое фискальное доминирование. То есть решение по бюджету будут предопределять решения по монетарной политике. Чем больше государство потратит, тем сильнее придется повышать ставку, чтобы компенсировать инфляционный эффект. Это плохая спираль, но она продиктована, очевидно, не экономическими соображениями. Чтобы нам точно ответить на вопрос, где окажется ставка Банка России в конце 2023 года, нужно очень хорошо понимать, как будут выглядеть бюджетные расходы. А пока точного осознания, представления, понимания этой цифры нет».

Банк России считает, что недавнее ослабление рубля отразилось на ценах менее заметно, чем обычно. Исключением стали лишь туристические услуги и автомобили. Почему упавший рубль несильно повлиял на инфляцию, объяснил главный экономист «ПФ-Капитал» и экс-советник министра экономического развития Евгений Надоршин:

«Если посмотреть новости 2022 года, импортеры, которые были честны и откровенны, называли курсы, заложенные ими в цены товара, отгружаемого в Россию. И там звучали вовсе не 50-60 руб. и даже не 70 руб. за доллар, а 80-90 руб. или даже 100 руб.

В начале 2023 года, опасаясь того, что каналы параллельного импорта перекроют, на общем ажиотаже в страну завезли избыточное количество товаров по сравнению с тем, что потребители оказались в состоянии выкупить. И начало этого года многие встретили с переполненными складами. Поэтому, несмотря на, обратите внимание, стабильное удешевление рубля как минимум с декабря прошлого года, цены на внутреннем рынке этого никак не отражали. По ряду позиций они даже снижались в рублях.

Это процесс, возможно, в существенной степени нынешним удешевлением рубля исчерпанный. Что касается дальнейшей динамики, то я полагаю, что текущий курс — это весьма близко к тем значениям, которые до сих пор остались у многих импортеров. Поэтому у меня нет ощущения, что выход на уровень 90 руб. за доллар и около 100 руб. за евро должен как-то поменять ситуацию на внутреннем рынке».

На днях экономисты ухудшили прогноз по курсу рубля. Центробанк опубликовал результаты ежемесячного опроса профессиональных участников рынка. И если раньше они ждали, что в этом году доллар в среднем будет торговаться за 77 руб., то теперь — не меньше 82 руб. Учитывая предыдущую динамику, получается, что рынок ждет сохранения нынешней цены до конца декабря — примерно 90 руб. за доллар. Сам регулятор считает, что инфляция в 2023 году будет находится в диапазоне 4,5-6,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин