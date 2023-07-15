RT показал видео допроса лидера группировки, планировавшей убийства Симоньян и Собчак

RT опубликовал видео допроса предполагаемого создателя неонацистской группировки «Параграф-88». ФСБ назвало это группировку ответственной за подготовку убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Предполагаемые преступники якобы планировали убийства по заказу украинских спецслужб.

Молодой человек на видео представляется Балашовым Михаилом Михайловичем 2005 года рождения из Москвы. Он утверждает, что создал «Параграф-88» и вовлек в группировку несовершеннолетних друзей. Их число он не привел. По его словам, они «акционировали, совершая нападения на лиц неславянской внешности». Позже с ним связались спецслужбы Украины. Когда это произошло, он не уточнил.

«Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы, после нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил денег. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги»,— сказал он. Придя на место, где должно было находиться оружие, он был задержан.

Всего по делу проходят семь человек, большинство из них признали вину. О задержании ФСБ сообщила сегодня, 15 июля. Во время следственных действий фигуранты якобы подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ «за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство».