Главред RT Маргарита Симоньян и журналистка Ксения Собчак прокомментировали сообщение ФСБ о предотвращении покушения на них. Ведомство утверждает, что убийства готовила неонацистская группировка, возглавляемая 18-летним москвичом, по заданию украинских спецслужб.

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Маргарита Симоньян в опубликованном в Telegram-канале RT комментарии заявила, что ей жаль, что задержанный 18-летний парень, подозреваемый в подготовке покушения, «решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, у украинской разведки на уничтожение представителей общественного мнения своей же страны».

Она заявила, что задержанный, оказавшись в местах лишения свободы, может быть, попадет оттуда на фронт. «Может быть, в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги, и он еще послужит во славу нашей родины»,— сказала главред RT.

«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких ''но''»,— написала госпожа Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее сегодня, 15 июля, ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом России (СКР) предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. Злоумышленники также якобы планировали убийство Ксении Собчак. Всего по делу проходят семь человек, большинство из них признали вину.

Позднее RT опубликовал видео допроса предполагаемого создателя неонацистской группировки «Параграф-88», которую ФСБ назвала причастной в подготовке убийства журналисток. Молодой человек на видео представляется Балашовым Михаилом Михайловичем 2005 года рождения из Москвы.

Эрдни Кагалтынов