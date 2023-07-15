Путин и президент ЮАР обсудили зерновую сделку и договорились встретиться

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Они договорились провести двустороннюю встречу на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге, а также обсудили зерновую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин заявил президенту ЮАР, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. «Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована»,— приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент ЮАР проинформировал российского коллегу о подготовке к запланированному на 22–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС. Мероприятие пройдет в очном формате, и Владимира Путина на него пригласили, но он пока не определился, поедет ли.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЮАР подчиняется юрисдикции МУС. Власти республики говорили, что Россия отказалась отправлять вместо президента главу МИДа Сергея Лаврова.

Лаура Кеффер