Президент ЮАР: саммит БРИКС в августе пройдет в очном формате

Саммит стран БРИКС в августе в южноафриканском Йоханнесбурге пройдет в очном формате. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Саммит БРИКС будет с физическим присутствием... Все из нас настроены провести встречу, когда мы можем напрямую общаться лицом к лицу. У нас не было три года очного саммита БРИКС»,— сказал господин Рамафоса по итогам заседания национального исполнительного комитета правящей партии «Африканский национальный конгресс» (цитата по ТАСС).

Саммит БРИКС должен пройти в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Приглашение на саммит получили все члены БРИКС, в том числе Россия, однако участие в нем подтвердил только председатель КНР Си Цзиньпин.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

ЮАР входит в юрисдикцию МУС. В случае визита в страну президента России Владимира Путина его должны арестовать. Министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени говорила, что задержание господина Путина означало бы объявление войны. В МИД России заявляли, что надеются, что ЮАР обеспечит господину Путину иммунитет во время саммита БРИКС.

Олеся Павленко