Вице-президент ЮАР: Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле заявил газете Mail&Guardian, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы страну на саммите БРИКС вместо Владимира Путина представлял глава МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Машатиле

Фото: Esa Alexander / Reuters Пол Машатиле

Фото: Esa Alexander / Reuters

Господин Машатиле отметил, что переговоры по этому вопросу еще ведутся. Он добавил, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай.

11 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готов ли Владимир Путин посетить саммит очно, ответил, что президент пока не определился с форматом участия в саммите БРИКС, запланированном в августе.

Саммит БРИКС должен пройти в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. ЮАР, подписавшая Римский статут, учреждающий Международный уголовный суд (МУС), будет обязана арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию государства. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал»,— сказал господин Машатиле (цитата по Bloomberg).

В марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Полина Мотызлевская