Путин пока не определился с форматом участия в саммите БРИКС в ЮАР

Президент Владимир Путин пока не определился с форматом участия в саммите БРИКС, запланированном в августе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готов ли господин Путин посетить саммит очно.

«Пока мы обдумываем различные варианты, и после того, как президент примет решение, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. По версии суда, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. ЮАР, которая подчиняется юрисдикции МУС, пригласила господина Путина на саммит БРИКС. Власти ЮАР изучают разные варианты участия президента РФ в саммите.

Лаура Кеффер