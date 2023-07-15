Минобрнауки пояснило порядок приема справок об участии в СВО при поступлении в вуз

Вузы должны принимать справку об участии в специальной военной операции (СВО) при поступлении, даже если она не соответствует рекомендуемой форме, но подтверждает участие в СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Вузам в том числе даны разъяснения, согласно которым, если справка, предоставляемая абитуриентом, не соответствует рекомендуемой форме, но указывает, что гражданин участвовал (участвует) в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения, то такая справка подтверждает факт участия гражданина в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения и принимается образовательной организацией»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые вузы стали отказывать в предоставлении квот участникам СВО при поступлении. В Минобрнауки попросили абитуриентов направлять обращения в их ведомство, если они столкнутся с подобной ситуацией.

Участники военной операции и их дети могут поступать в вузы по отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета за бюджетные средства. Квота должна составлять не менее 10% всех мест для зачисления. Такие же льготы доступны для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества.

Подробнее о льготах для участников СВО при поступлении в вуз — в материале «Ъ» «Бюджет за боевые заслуги».