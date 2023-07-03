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Коммерсантъ FM
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Бюджет за боевые заслуги

Минобрнауки анонсировало новые льготы для студентов—участников СВО

Минобрнауки намерено дать студентам—участникам СВО право обучаться бесплатно, даже если ранее они поступили на коммерческие места. В России уже действует пакет льготных образовательных мер поддержки участников военных действий и их семей. Пока непонятно, сколько граждан воспользуется новыми возможностями, но глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко отмечает, что подавляющее большинство студентов все равно поступает на общих основаниях. В ректорском сообществе говорят о необходимости «адекватных финансовых механизмов и подробных инструкций».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министерство науки и высшего образования России опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления, который предоставляет очередные льготы участникам СВО.

Документ, в частности, наделяет студентов, принимавших участие в боевых действиях, правом переводиться на вакантные бюджетные места с платной формы обучения.

Для этого необходимо лишь написать заявление и приложить документ, подтверждающий статус участника СВО. Решение о переводе будут принимать специально созданные учебными заведениями комиссии.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил, что постановление разработано во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина оказывать меры поддержки участникам спецоперации и интегрировать их в образовательный процесс. «Учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет» являются одной из мер, «обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность», объяснил господин Фальков.

Напомним, в конце 2022 года были приняты поправки к закону «Об образовании» с новой категорией абитуриентов, поступающих по отдельной квоте (не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки). Теперь Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети и дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе СВО, могут поступать без вступительных испытаний. Дети других участников спецоперации, говорится также в документе, могут выбрать: поступать на базе внутренних экзаменов вузов или на основании результатов ЕГЭ. В конце мая Минобрнауки разослало учебным заведениям рекомендации по оказанию адресных мер поддержки обучающимся, которые имеют статус участника СВО, и студентам, чьи родители принимают участие в спецоперации. В частности, этим категориям студентов-очников рекомендовано выплачивать дополнительную стипендию или оказывать иную материальную помощь.

Ректор РГГУ Александр Безбородов в разговоре с “Ъ” заявил, что новыми мерами поддержки «активно пользуются абитуриенты, имеющие такое право».

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий полагает, что инициатива Минобрнауки, позволяющая студентам-платникам, участвующим в СВО, перевестись на бюджетную форму обучения, будет эффективна, только если «министерство разработает адекватные финансовые механизмы и подробные инструкции». Вместе с тем, отметил господин Ендовицкий, поддержка участников СВО, а также их семей «является необходимостью в текущих условиях» и оценивается университетским сообществом положительно.

В этом году, как и прежде, абсолютное большинство студентов поступает на общих основаниях, рассказал “Ъ” председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Перевод уже обучающихся студентов—участников СВО на бюджет, по его мнению, не вызовет недовольства у остальных студентов: «К нам в студенческий союз никаких жалоб на этот счет не поступало, и с негативом от студентов по поводу мер поддержки мы не сталкиваемся».

«Приемная кампания стартовала 20 июня,— рассказал “Ъ” председатель студенческого совета Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, член приемной комиссии вуза Эльдар Шонтуков.— Однако в приемную комиссию уже обращались абитуриенты, чтобы подробнее узнать о льготных условиях поступления». Он уточнил, что речь прежде всего идет об участниках СВО и их детях. Господин Шонтуков считает, что процесс перевода участников СВО на бюджетные места с платных «не должен вызвать затруднений, так как схемы уже проработаны годами и в них просто добавится новая категория лиц с преимуществом».

Полина Ячменникова

  • Газета «Коммерсантъ» №118 от 04.07.2023, стр. 5

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