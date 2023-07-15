Движение по съездам ЗСД закроют из-за строительства развязки

В ночь с 16 на 17 июля движение по двум съездам в районе развязки ЗСД с Благодатной улицей будет временно перекрыто. Ограничения связаны с производством работ по строительству Витебской развязки, сообщили в компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что на указанном участке будет проводиться монтаж пролетных строений. В связи с этим, на период с 23:00 16 июля до 06:00 17 июля будут закрыты съезды с ЗСД на Благодатную при движении от КАД Север и заезд с Благодатной на ЗСД в направлении КАД Юг.

Все остальные съезды в районе транспортной развязки ЗСД с Благодатной улицей будут работать в штатном режиме, пояснили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЗСД в Петербурге в районе набережной Макарова станет частично бесплатной на три дня для владельцев транспондеров.

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