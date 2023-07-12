ЗСД в Петербурге в районе набережной Макарова станет частично бесплатной на три дня

Въезды с набережной Макарова на Западный скоростной диаметр (ЗСД) будут закрываться для транспорта на трое суток с 15 по 17 июля, сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД). На развязке будут менять асфальт. На это время часть трассы можно будет проехать бесплатно.

«С полуночи 14 июля до 03:00 16 июля закрыт заезд на ЗСД с набережной Макарова в северном направлении КАД. С 03:00 16 июля по 07:00 17 июля закрыт заезд на ЗСД с набережной Макарова в южном направлении КАД»,— указывается в сообщении.

На это время обнуляется корреспонденция за участок набережная Макарова — набережная Екатерингофки и в обратном направлении при условии съезда на набережную Екатерингофки с последующим возвращением на ЗСД за 15 минут. Аналогичным образом при съезде на Богатырский проспект с разворотом и возвращением на магистраль за тариф не спишется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Крестовском острове на неделю ограничат движение из-за проведения соревнований по триатлону.

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