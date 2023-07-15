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Коммерсантъ FM
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Джонсон заявил, что страны НАТО должны принять Украину без условий

Странам НАТО «нужно быть сильными» и принять Украину в альянс как можно быстрее и без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он настаивает, что странам альянса нужно было принять во внимание жертвы Украины и «дать соразмерный ответ».

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Фото: Peter Nicholls / Reuters

«Так чего же они были напуганы? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было, безусловно, очевидно, что они должны были сделать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО. Они должны были показать, что они ни в коем случае не были запуганы Владимиром Путиным и Кремлем»,— написал господин Джонсон в колонке для Daily Mail.

По его мнению, НАТО нужно было дать понять Украине, что она сможет присоединиться к альянсу, когда прекратятся военные действия, и это было бы «правильным сигналом Путину». Но вместо этого Киев получил «приглашение» вступить НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия», напомнил экс-премьер.

«Неудивительно, что президенту Зеленскому поначалу было трудно скрыть свое разочарование. Когда союзники придут к соглашению? Когда условия будут соблюдены? Согласно Бухарестскому соглашению, союзники договорились еще 15 лет назад!» — убежден Борис Джонсон.

По итогам двухдневного саммита НАТО, проходившего 11–12 июля, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине. В офисе украинского президента отметили, что это важная победа на пути к вступлению в альянс. Кроме того, на саммите для Украины упростили процедуру получения членства, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер

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