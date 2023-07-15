Азербайджан обвинил армян в Карабахе в создании радиопомех против пассажирских самолетов

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные формирования в Нагорном Карабахе использовали радиопомехи против спутниковых систем навигации GPS пассажирских самолетов. В ведомстве утверждают, что в результате у одного из самолетов «Азербайджанских авиалиний» произошел сбой в системе спутниковой навигации.

«Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, применяют радиопомехи против спутниковых систем навигации GPS пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства страны»,— сказано в заявлении.

Как заявили в Минобороны, в результате применения радиопомех у самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел по маршруту Зангилан—Физули и Физули—Баку, произошел сбой в спутниковой системе навигации GPS.

«Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что подобные случаи представляют серьезную угрозу для безопасности полетов, никаких мер не принято»,— заявили в ведомстве.

В конце мая прошла встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина. Премьер Армении заявил, что готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих там армян. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил против.

О перспективах мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Мир во время эскалации».

Олеся Павленко