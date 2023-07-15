Залужный о Крыме: я что-нибудь сделаю, когда будут средства, меня никто не остановит

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о желании взять под контроль Крым. Он сказал об этом в интервью The Washington Post. Как отмечает газета, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся за то, какой будет реакция президента РФ Владимира Путина, если российские войска достигнут Крыма.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит»,— сказал господин Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также негативно высказался насчет поставленных Западом условий не применять их оружие для ударов по территории России. «Если наши партнеры боятся применения их оружия, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо»,— добавил он.

Крым подвергается атакам после начала военной операции РФ на Украине. По данным российской стороны, с начала года было совершено не меньше 70 атак беспилотниками. Основной целью являются объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Украинские власти признавали удары по Крымскому и Чонгарскому мостам. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «война не окончена», пока Крым не перейдет под контроль Киева.

Кремль считает такую позицию Киева доказательством неготовности к мирному урегулированию, потому что для России это равнозначно «теме отчуждения» своей территории. Президент РФ Владимир Путин называл желание Украины вернуть Крым военным путем одной из причин начала военной операции.

Подробнее о возможных планах Украины — в материале «Ъ» «У Киева разведали план».

Леонид Уварчев