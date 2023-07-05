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Генштаб ВСУ подтвердил удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов подтвердил, что удар по Чонгарскому мосту был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом он рассказал в интервью агентству «Укринформ».

Крылатая ракета Storm Shadow

Крылатая ракета Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Крылатая ракета Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier, Reuters

По его словам, повреждение моста — результат эффективности крылатых ракет, поскольку нанесенные повреждения значительно усложнили снабжение российской армии боеприпасами и материально-техническими средствами.

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма на трассе, которая идет в сторону Джанкоя. Удар по мосту был нанесен 22 июня. 23 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались «намного серьезнее», чем предполагалось изначально. 3 июля транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

О поставках Storm Shadow вооруженным силам Украины со складов армии Великобритании стало известно в мае 2023 года. Тогда Британия стала первой страной, которая начала поставку дальнобойных ракет Украине. Дальность действия Storm Shadow — более 250 км.

В интервью «Укринформ» господин Громов сказал, что для борьбы с российскими кораблями в Черном море ВСУ нужны дальнобойные ракеты другого класса — ATACMS. В Пентагоне отрицают сообщения СМИ о намерениях США передать такие ракеты ВСУ в ближайшее время.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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