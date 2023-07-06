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Коммерсантъ FM
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Патрушев обвинил Украину в 70 атаках на Крым с начала года

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что украинские вооруженные силы с начала 2023 года совершили свыше 70 атак беспилотников в направлении Крыма. Основной целью ударов, по его словам, были объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«С начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области»,— сказал господин Патрушев в ходе совещания в Краснодаре (цитата по «Интерфаксу»).

По словам секретаря российского Совбеза, особую угрозу безопасности населения страны представляют попытки совершить атаки с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы. «Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей»,— добавил он.

В последний раз о попытке атаки беспилотника глава Крыма Сергей Аксенов сообщал 20 июня. Тогда он рассказал, что ночью средствами радиоэлектронной борьбы на севере Крыма был подавлен и посажен БПЛА. 19 июня на севере полуострова были сбиты два беспилотника. В обоих случаях никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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