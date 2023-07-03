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Коммерсантъ FM
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Зеленский: война не будет окончена, пока Крым не вернется в состав Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы стремятся вернуть все потерянные на юге и востоке территории. Однако, по его словам, завершенной войну можно будет считать только в случае возвращения Крыма в состав Украины. Такое мнение он выразил в интервью CNN.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko , Reuters

Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko , Reuters

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена»,— сказал господин Зеленский. Отвечая на вопрос CNN, возможен ли сценарий, при котором Украина может оставить Крым, глава государства сказал: «Тогда это не будет победа».

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Украинский президент не раз подчеркивал, что возобновить российско-украинские переговоры можно только при условии, что Россия согласится вывести свои войска. Кроме того, согласно плану господина Зеленского, Украине должны быть возвращены территории в границах 1991 года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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