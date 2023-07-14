Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков арестован по обвинению в коррупции

Следственное управление (СУ) СКР по Рязанской области предъявило обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему вице-губернатору региона Игорю Грекову. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По версии следствия, Игорь Греков в 2018–2021 годах получал взятки от руководителей ряда компаний за помощь в заключении с этими фирмами госконтрактов на поставки медицинского оборудования в больницы региона.

Помимо вице-губернатора СКР инкриминирует получение взяток в рамках этой схемы бывшему члену Совета федерации РФ от Рязанской области Ирине Петиной. 11 июля ее также заключили под стражу.

Игорь Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области с 2017 по 2021 год. Пресс-служба губернатора сообщила, что он ушел в отставку по собственному желанию, чтобы перейти на работу, не связанную с госслужбой. За несколько дней до его ухода в отставку Ростовский суд сообщил, что полного тезку Игоря Грекова в 2001 году приговорили к трем годам за мошенничество в крупном размере. До этого о деле писали СМИ.

Позднее Генпрокуратура сообщила, что Игорь Греков при назначении на должность вице-губернатора указал ложные сведения об отсутствии непогашенной судимости. Статью Уголовного кодекса прокуратура не раскрыла.

Эрдни Кагалтынов