Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-сенатор от Рязанской области арестована по подозрению во взяточничестве

Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца бывшего сенатора от Рязанской области и замминистра здравоохранения региона Ирину Петину по делу о получении взятки. По данным «РИА Новости», дело появилось в картотеке суда 11 июля. Источники «Ъ» в Следственном комитете РФ подтвердили, что в отношении госпожи Петиной ведется расследование.

Ирина Петина

Ирина Петина

Фото: РИА Новости

Ирина Петина

Фото: РИА Новости

По словам источника рязанской «Новой газеты», задержания прошли в рамках дела о закупках медицинского оборудования. По данным источника Telegram-канала Shot, Ирину Петину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила рязанская «Новая газета», помимо Ирины Петиной был задержан бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Ирина Петина с 2011 года занимала пост замминистра здравоохранения Рязанской области, в 2020 году она стала представителем региона в Совете федерации, через два года ее полномочия как сенатора прекратились, продлевать их не стали. Игорь Греков был вице-губернатором Рязанской области с 2017 по 2021 год.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...