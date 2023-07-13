Экс-сенатор от Рязанской области арестована по подозрению во взяточничестве

Советский районный суд Рязани заключил под стражу на два месяца бывшего сенатора от Рязанской области и замминистра здравоохранения региона Ирину Петину по делу о получении взятки. По данным «РИА Новости», дело появилось в картотеке суда 11 июля. Источники «Ъ» в Следственном комитете РФ подтвердили, что в отношении госпожи Петиной ведется расследование.

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Фото: РИА Новости Ирина Петина

Фото: РИА Новости

По словам источника рязанской «Новой газеты», задержания прошли в рамках дела о закупках медицинского оборудования. По данным источника Telegram-канала Shot, Ирину Петину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила рязанская «Новая газета», помимо Ирины Петиной был задержан бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Ирина Петина с 2011 года занимала пост замминистра здравоохранения Рязанской области, в 2020 году она стала представителем региона в Совете федерации, через два года ее полномочия как сенатора прекратились, продлевать их не стали. Игорь Греков был вице-губернатором Рязанской области с 2017 по 2021 год.

Анастасия Ларина