Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подмосковных мусульман просят предъявить документы

Очередные рейды правоохранителей прошли в молельных домах Котельников и Дзержинского

В подмосковных Котельниках, а также в соседнем Дзержинском продолжается конфликт вокруг местной мусульманской общины. Группа недовольных соседством с мусульманским молельным домом граждан пожаловалась президенту Владимиру Путину. В свою очередь, члены местной религиозной общины в своем обращении ранее обратили внимание главы государства на «вопиющие» действия силовиков, рейдом прервавших пятничную коллективную молитву.

Фото: Телеграм канал «Котельники — наш дом»

Фото: Телеграм канал «Котельники — наш дом»

Конфликт в Котельниках вышел в публичную плоскость после того, как в минувший понедельник представители местной мусульманской общины обнародовали видеообращение к президенту РФ, в котором просили встать на защиту конституционных прав верующих. 7 июля, рассказали они, ворвавшиеся в культовое помещение силовики не дали собравшимся завершить пятничную молитву и напугали детей. “Ъ” выяснил, что инициаторами проверки мусульман могли стать представители организации под названием «Русская община». В четверг в Telegram-канале «Русская община ZOV» появилось видеообращение к главе государства уже жителей Котельников: «После проведения проверки одного из культурных центров МРОМ (местной религиозной организации мусульман.— “Ъ”) сотрудниками была выявлена незаконная деятельность данного центра, так как в культурных центрах не могут проводиться культовые обряды. Некоторые граждане оказывали неповиновение законным действиям сотрудников, нападали на них». Несколько десятков человек потребовали «оставить в покое правоохранительные органы, так как они действовали исключительно законными методами». «Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя, мы не Франция и не Косово, в которых творился и творится бардак,— заявили собравшиеся.— Поток мигрантов, заезжающий в нашу страну, нужно срочно остановить, в противном случае произойдет социальный взрыв».

В ответ глава МРОМ Котельников Салават Ибатуллин отметил, что нежилое помещение, где проходят коллективные молитвы, арендуется религиозной организацией на законных основаниях, а культурный центр находится по другому адресу.

Получить комментарий главы городского округа Котельники Сергея Жигалкина по поводу обращения местных жителей к Владимиру Путину и проверок представителей мусульманской общины “Ъ” не удалось. Глава Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил “Ъ”, что СПЧ начал подготовку предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. В Котельниках, по мнению господина Кабанова, сформирован именно такой анклав.

14 июля правоохранители вновь прервали праздничный пятничный намаз. На сей раз они пришли с проверкой в еще одно помещение, арендуемое мусульманами Котельников, а также в здание МРОМ соседнего Дзержинского. «На просьбу имама и прихожан не прерывать молитву и не ходить в обуви перед молящимися по коврам правоохранители не реагировали, а, наоборот, провоцировали верующих, говоря, что они (верующие.— “Ъ”) моют ноги и лицо в одной раковине. На просьбу имама предоставить документы последовал отказ,— рассказали “Ъ” в МРОМ Дзержинска.— Руководство общины и Духовное управление мусульман Московской области намерены подать жалобы и заявления в органы власти и аппарат президента». Они напомнили, что МРОМ Дзержинского — «официальная организация под управлением Духовного управления мусульман Московской области, зарегистрированная Минюстом».

К урегулированию конфликта подключился председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий, шейх Равиль Гайнутдин. «Безусловно, вынужденное размещение мусульманских культовых объектов среди жилых домов создает нагрузку на городскую инфраструктуру и затруднения жителям, поэтому мудрым решением властей городского округа Котельники было бы выделение земельного участка под строительство сразу двух божьих домов — православного храма и мечети,— заявил господин Гайнутдин “Ъ”.— Это явилось бы демонстрацией и подтверждением единства и многовекового добрососедства народов России».

Это не первый подобный случай, охарактеризовал конфликт в подмосковном городе директор ликвидированного судом (решение еще не вступило в силу) информационно-аналитического центра «Сова» (занимается мониторингом проявлений ксенофобии и экстремизма, внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский: «Обычно это заканчивается переговорами и каким-то урегулированием — по крайней мере, так всегда было».

Эмилия Габдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...