Подмосковных мусульман просят предъявить документы

В подмосковных Котельниках, а также в соседнем Дзержинском продолжается конфликт вокруг местной мусульманской общины. Группа недовольных соседством с мусульманским молельным домом граждан пожаловалась президенту Владимиру Путину. В свою очередь, члены местной религиозной общины в своем обращении ранее обратили внимание главы государства на «вопиющие» действия силовиков, рейдом прервавших пятничную коллективную молитву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм канал «Котельники — наш дом» Фото: Телеграм канал «Котельники — наш дом»

Конфликт в Котельниках вышел в публичную плоскость после того, как в минувший понедельник представители местной мусульманской общины обнародовали видеообращение к президенту РФ, в котором просили встать на защиту конституционных прав верующих. 7 июля, рассказали они, ворвавшиеся в культовое помещение силовики не дали собравшимся завершить пятничную молитву и напугали детей. “Ъ” выяснил, что инициаторами проверки мусульман могли стать представители организации под названием «Русская община». В четверг в Telegram-канале «Русская община ZOV» появилось видеообращение к главе государства уже жителей Котельников: «После проведения проверки одного из культурных центров МРОМ (местной религиозной организации мусульман.— “Ъ”) сотрудниками была выявлена незаконная деятельность данного центра, так как в культурных центрах не могут проводиться культовые обряды. Некоторые граждане оказывали неповиновение законным действиям сотрудников, нападали на них». Несколько десятков человек потребовали «оставить в покое правоохранительные органы, так как они действовали исключительно законными методами». «Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя, мы не Франция и не Косово, в которых творился и творится бардак,— заявили собравшиеся.— Поток мигрантов, заезжающий в нашу страну, нужно срочно остановить, в противном случае произойдет социальный взрыв».

В ответ глава МРОМ Котельников Салават Ибатуллин отметил, что нежилое помещение, где проходят коллективные молитвы, арендуется религиозной организацией на законных основаниях, а культурный центр находится по другому адресу.

Получить комментарий главы городского округа Котельники Сергея Жигалкина по поводу обращения местных жителей к Владимиру Путину и проверок представителей мусульманской общины “Ъ” не удалось. Глава Национального антикоррупционного комитета и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил “Ъ”, что СПЧ начал подготовку предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. В Котельниках, по мнению господина Кабанова, сформирован именно такой анклав.

14 июля правоохранители вновь прервали праздничный пятничный намаз. На сей раз они пришли с проверкой в еще одно помещение, арендуемое мусульманами Котельников, а также в здание МРОМ соседнего Дзержинского. «На просьбу имама и прихожан не прерывать молитву и не ходить в обуви перед молящимися по коврам правоохранители не реагировали, а, наоборот, провоцировали верующих, говоря, что они (верующие.— “Ъ”) моют ноги и лицо в одной раковине. На просьбу имама предоставить документы последовал отказ,— рассказали “Ъ” в МРОМ Дзержинска.— Руководство общины и Духовное управление мусульман Московской области намерены подать жалобы и заявления в органы власти и аппарат президента». Они напомнили, что МРОМ Дзержинского — «официальная организация под управлением Духовного управления мусульман Московской области, зарегистрированная Минюстом».

К урегулированию конфликта подключился председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий, шейх Равиль Гайнутдин. «Безусловно, вынужденное размещение мусульманских культовых объектов среди жилых домов создает нагрузку на городскую инфраструктуру и затруднения жителям, поэтому мудрым решением властей городского округа Котельники было бы выделение земельного участка под строительство сразу двух божьих домов — православного храма и мечети,— заявил господин Гайнутдин “Ъ”.— Это явилось бы демонстрацией и подтверждением единства и многовекового добрососедства народов России».

Это не первый подобный случай, охарактеризовал конфликт в подмосковном городе директор ликвидированного судом (решение еще не вступило в силу) информационно-аналитического центра «Сова» (занимается мониторингом проявлений ксенофобии и экстремизма, внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский: «Обычно это заканчивается переговорами и каким-то урегулированием — по крайней мере, так всегда было».

Эмилия Габдуллина