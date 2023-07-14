Битва на Курской АЭС

Власти РФ обвинили страны—члены НАТО, поставляющие Украине беспилотные летательные аппараты, в спонсировании ядерного терроризма. С соответствующим заявлением МИД РФ выступил после того, как в городе Курчатове, где находится Курская атомная электростанция, в ночь на пятницу упал украинский дрон. Власти Украины и представители стран—членов НАТО инцидент пока не комментируют. В «Росатоме» “Ъ” заявили, что госкорпорацией «приняты все меры для обеспечения безопасности российских АЭС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский беспилотник взорвался или был сбит в нескольких километрах от Курской атомной электростанции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Украинский беспилотник взорвался или был сбит в нескольких километрах от Курской атомной электростанции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте близ атомной электростанции в пятницу утром сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. «Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были,— уточнил он.— Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление. Обязательно поможем жителям с восстановлением в ближайшее время».

Представитель экстренных служб сказал агентству «РИА Новости», что взорвавшийся возле девятиэтажного жилого дома в Курчатове беспилотник самолетного типа упал всего в нескольких километрах от Курской атомной электростанции.

На ситуацию отреагировали в Кремле.

«Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность. Принимаются соответствующие меры»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не уточнил, был ли дрон над Курчатовом сбит российской системой противовоздушной обороны или же он рухнул сам.

Оценку инциденту дали и в МИДе. «В городе Курчатов, где находится Курская АЭС, упал украинский дрон. Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют,— написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.— Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО». По ее словам, «народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима». Дипломат не уточнила, какая именно страна могла поставить Украине долетевший до Курчатова беспилотник.

Власти Украины, а также поддерживающих ее западных стран инцидент близ Курской АЭС оставили без комментариев.

Курская АЭС находится в четырех километрах от города Курчатова и в сорока километрах — от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков на реакторах советского «чернобыльского типа» РБМК (канальные реакторы с графитовым замедлителем). Энергоблоки мощностью по 1 ГВт каждый запущены в период с 1976 по 1985 год. АЭС обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области, доля станции в установленной мощности Черноземья — более 50%, сообщается на сайте АЭС. Постепенно устаревшие канальные реакторы будут выводиться, а на их замену «Росатом» уже строит два энергоблока на новых реакторах ВВЭР-ТОИ суммарной мощностью около 2,4 ГВт. Первый энергоблок Курской АЭС-2 может заработать в 2026 году, второй — в 2028-м.

Как заявили в пятницу “Ъ” в «Росатоме», госкорпорацией «приняты все меры для обеспечения безопасности российских АЭС». «При участии Министерства обороны РФ и подразделений Росгвардии, отвечающих за физическую защиту атомных станций, службой безопасности госкорпорации "Росатом" реализуются все необходимые мероприятия в полном объеме»,— уточнили в ведомстве. В настоящее время на Курской АЭС, как следует из комментария «Росатома», в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №2. Блоки №3, №4 — в ремонте. Блок №1 — в режиме без генерации для последующего вывода из эксплуатации.

В пятницу президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, одной из тем которого стали дополнительные меры защиты критически важных объектов (к ним относятся и АЭС).

Отметим, что в такой близости от атомных электростанций на территории РФ инцидентов с дронами еще не было (не считая Запорожскую АЭС, бои близ которой ведутся с февраля 2022 года). 9 июля ряд российских информационных ресурсов сообщили об атаке украинских беспилотников на Смоленскую АЭС. Реагируя на эту новость, заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Украину и ее партнеров о контрмерах со стороны России. «Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться»,— заявил он.

Официального подтверждения информации об атаке на Смоленскую АЭС, однако, не последовало.

Полина Смертина, Елена Черненко