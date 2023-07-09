Медведев назвал сценарий ответа при подтверждении попытки атаки Storm Shadow на Смоленскую АЭС

В случае подтверждения попытки атаки на Смоленскую АЭС с помощью британской ракеты Storm Shadow необходимо будет ответить, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, надо будет рассмотреть возможность одновременного удара по трем украинским АЭС, а также ядерным объектам в Восточной Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тут уже нечего стесняться»,— заявил господин Медведев в своем Telegram-канале.

О попытке атаки вооруженных сил Украины на Десногорскую атомную станцию в Смоленской области сообщал Telegram-канал Mash. Если она, а также использование Storm Shadow подтвердится, то это станет первым зафиксированным случаем применения ракеты страны—участницы НАТО по российскому тылу, отметил Mash.

Смоленская АЭС расположена в 3 км от города Десногорск.

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Мария Федотова